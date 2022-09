BVB-Coach Terzic rechnet mit WM-Teilnahme von Hummels

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Chefcoach Edin Terzic rechnet mit einem Nationalmannschafts-Comeback von Mats Hummels zur Weltmeisterschaft in Katar. «Ich bin mir sicher, dass, wenn Mats weiter so spielt, er eine große Chance hat, bei der WM dabei zu sein», sagte Terzic am Donnerstag. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Meine Entscheidung auf der Verteidiger-Position ist schon schwer genug. Alles weitere wird Hansi Flick entscheiden.»

Von dpa