BVB hofft auf ein Fußball-Märchen in Glasgow

Borussia Dortmund hofft trotz schwieriger Ausgangslage auf den Einzug in das Achtelfinale der Europa League. Allerdings muss der Fußball-Bundesligist im Zwischenrunden-Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr/RTL) bei den Glasgow Rangers einen 2:4-Rückstand aus dem ersten Duell mit den Schotten aufholen. Erschwert wird die Aufgabe durch den neuerlichen Ausfall von Torjäger Erling Haaland. Dennoch geht BVB-Kapitän Marco Reus zuversichtlich in die Partie. Selbst die bekannt hitzige Atmosphäre im wohl mit 50.000 Zuschauern besetzten Ibrox-Park kann ihn nicht schrecken: «Wir haben ein Endspiel, uns erwartet ein Kampf. Wir werden bereit sein.»