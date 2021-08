BVB mit Haaland und Reus: Neuzugang Malen zunächst draußen

Titelverteidiger Borussia Dortmund startet mit Kapitän Marco Reus und Toptorjäger Erling Haaland in die neue Spielzeit des DFB-Pokals. Das Duo wurde vom neuen Trainer Marco Rose für die Erstrundenpartie bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden am Samstagabend (20.45 Uhr/Sky) aufgeboten.

Zunächst auf der Bank sitzt der Niederländer Donyell Malen, der als Ersatz für den abgewanderten Jadon Sancho verpflichtet wurde. Auf der BVB-Bank sitzen in Thorgan Hazard (Belgien), Thomas Delaney (Dänemark) und Axel Witsel (Belgien) auch mehrere EM-Leistungsträger, die erst seit kurzem im Training zurück sind.

Noch verzichten muss Rose auf die Leistungsträger Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Emre Can. Außenbahnspieler Thomas Meunier und Nationalspieler Julian Brandt fehlen, nachdem sie in dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der neue Torwart Gregor Kobel spielt direkt von Anfang an. Der BVB hat den Titel in der Vorsaison mit einem 4:1-Finalsieg über RB Leipzig perfekt gemacht.