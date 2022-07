BVB-Neuzugang Haller erkrankt: Abreise aus Trainingslager

Bad Ragaz (dpa)

BVB-Neuzugang Sébastien Haller ist schwer erkrankt und hat das Trainingslager von Borussia Dortmund krankheitsbedingt vorzeitig verlassen. Wie der Fußball-Bundesligist am späten Montagabend mitteilte, wurde bei dem 28 Jahre alten Nationalspieler der Elfenbeinküste ein Tumor im Hoden entdeckt. Er hatte im Training am Montagvormittag über Unwohlsein geklagt und deshalb beim 1:3 am Abend im Test gegen den FC Valencia gefehlt. «Während der kommenden Tage werden weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden», hieß es in der BVB-Mitteilung.

Von dpa