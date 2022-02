BVB ohne Haaland: Positiver Coronatest bei Hradecky

Dortmund (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Duell mit Bayer Leverkusen auf Erling Haaland verzichten. Wie erwartet, steht der 21 Jahre alte Torjäger wegen anhaltender Probleme im Adduktorenbereich nicht im Kader für die Partie des Tabellenzweiten gegen den Dritten am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Neben Haaland fehlt den Dortmundern auch noch Nationalspieler Emre Can. Der zuletzt an einer Erkältung erkrankte Abwehrchef Mats Hummels sitzt auf der Bank. US-Nationalspieler Giovanni Reyna gehört erstmals seit fünf Monaten wieder zum Kader. Für Haaland rückt Thorgan Hazard in die Startelf. Hummels wird durch Dan-Axel Zagadou ersetzt.

Von dpa