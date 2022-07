BVB plant keinen Verkauf von Brandt: «Stimmt nicht»

Bad Ragaz (dpa)

Sebastian Kehl hat Meldungen dementiert, wonach Borussia Dortmund Gespräche mit Nationalspieler Julian Brandt über eine vorzeitige Trennung geführt hat. «Nein, das stimmt nicht. Es gab diese Gespräche definitiv nicht. Julian hat in der vergangenen Saison einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, deutlich mehr Tore geschossen und war an mehr Assists beteiligt. Er hat sich für diese Saison einiges vorgenommen und möchte zur WM», sagte der neue Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten am Montag über den vertraglich bis 30. Juni 2024 gebundenen Mittelfeldspieler.

Von dpa