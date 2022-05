BVB reist nach Israel: Testspiel gegen Maccabi Netanja

Borussia Dortmund reist im Anschluss an die Saison der Fußball-Bundesliga nach Israel. Wie der Tabellenzweite am Montag mitteilte, ist während des Aufenthaltes vom 15. bis 18. Mai ein Testspiel gegen den fünfmaligen Landesmeister Maccabi Netanja (17. Mai) und ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geplant. «Wir haben lange und gewachsene Verbindungen zu und nach Israel, deshalb haben wir uns besonders gefreut, als wir die Einladung für ein Freundschaftsspiel gegen Maccabi Netanja erhalten haben», sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

In der Holocaust-Gedenkstätte will sich die BVB-Delegation ein Bild vom Baufortschritt des «Haus der Sammlungen» machen, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Revierclub hatte das Projekt mit einer Spende in Höhe von einer Million Euro unterstützt.