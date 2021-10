BVB-Sportdirektor nicht besorgt über geringe Zuschauerzahl

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hält den für Dortmunder Verhältnisse geringen Fanzuspruch beim Pokalspiel am Dienstag gegen den FC Ingolstadt (2:0) nicht für besorgniserregend. «Im Vergleich zu anderen Stadien finde ich 25.000 sogar viel. 2006 haben wir auch in der 2. Runde gegen Unterhaching gespielt, da hatten wir 18.000 Zuschauer. Insofern ist das eine große Steigerung», sagte Zorc der «Bild» (Mittwoch).

Beim Spiel von Borussia Dortmund gegen den Zweitligisten waren nur 25.813 Besucher im Stadion, obwohl 67.000 zugelassen waren. Vor der Corona-Pandemie gehörte der BVB mit einem Schnitt von 80.000 Zuschauern regelmäßig zu den am besten besuchten Vereinen in Europa. Zum geringen Zuspruch könnte der dichte Terminkalender der Borussia beigetragen haben. Neben dem Duell mit Ingolstadt stehen binnen einer Woche weitere Heimspiele gegen den 1. FC Köln (Samstag) und Ajax Amsterdam (Mittwoch) an.