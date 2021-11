BVB startet mit Reinier in Lissabon: Pongracic für Hummels

Lissabon (dpa)

Der 19-jährige Reinier steht überraschend in der Startelf von Borussia Dortmund im wohl vorentscheidenden Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon. Trainer Marco Rose lässt den Brasilianer am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gemeinsam mit Donyell Malen im Sturm der Borussia starten. Der gesperrte Abwehrchef Mats Hummels wird in der Innenverteidigung von Neuzugang Marin Pongracic ersetzt. Die Nationalspieler Emre Can und Mahmoud Dahoud sitzen dagegen zunächst auf der Bank.

Von dpa