BVB sucht Ersatz für Haller - Kehl: «Liste im Kopf»

Dortmund (dpa)

Bei Borussia Dortmund läuft die Suche nach einem Ersatz für den an einem Tumor erkrankten Torjäger Sébastien Haller weiter auf Hochtouren. «Natürlich habe ich eine Liste im Kopf. Wir beschäftigen uns ja schon ein paar Tage damit», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitag beim TV-Sender Sky mit Bezug auf mögliche Transfer-Kandidaten. «Wenn es Optionen gibt, wäre es natürlich gut, sie so schnell wie möglich umzusetzen.»

Von dpa