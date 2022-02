BVB-Trainer Rose: Trotz Pandemie mehr Zuschauer möglich

Dortmund (dpa)

BVB-Coach Marco Rose hat sich vehement für eine weitere Erhöhung der Zuschauerzahlen in den Fußballstadien ausgesprochen - dies sei trotz der Corona-Pandemie durchaus möglich. «Eigentlich ist es kurios: Jetzt freut man sich schon wie so ein Schneekönig, wenn 10 000 Leute hierher kommen», sagte der Trainer von Borussia Dortmund am Sonntag vor dem Westduell mit Bayer Leverkusen im DAZN-Interview.

Von dpa