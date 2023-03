BVB-Trainer Terzic: «Sind angewiesen auf jeden im Kader»

14 Spiele würden bedeuten, dass der BVB das Finale im DFB-Pokal erreicht. Im Viertelfinale tritt der Revierclub am 5. April bei Titelverteidiger RB Leipzig an. Auch nach dem Champions-League-Aus am Dienstag beim FC Chelsea gebe es noch eine Menge, «wofür man kämpfen darf in dieser Saison», sagte Terzic.

Auch Verletzungssorgen vor dem Derby beim FC Schalke 04 an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) sollen den BVB nicht aus dem Konzept bringen. «Jetzt ist die Phase, in der es sich bewahrheitet, was ich gesagt habe: Wir sind angewiesen auf jeden im Kader», sagte Terzic. In Gelsenkirchen muss er unter anderen auf den zuletzt überragenden Julian Brandt, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko verzichten. Der Einsatz von Kapitän Marco Reus und Torwart Gregor Kobel ist fraglich.