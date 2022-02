BVB unverändert gegen Glasgow: Hazard zurück im Kader

Borussia Dortmund geht ohne Änderung in das erste Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League an diesem Donnerstag (18.

45 Uhr/RTL+) gegen die Glasgow Rangers. Trainer Marco Reus setzt auf dieselbe Startelf, die am vergangenen Sonntag beim 3:0 über Union Berlin überzeugt hatte. Anders als in Berlin kehren der von einer Magenverstimmung genesene Giovanni Reyna und der zuletzt nicht berücksichtigte Thorgan Hazard zurück in den Kader. Die verletzten Erling Haaland, Thomas Meunier und Marius Wolf sowie der gesperrte Emre Can fehlen. Für den BVB ist es das 1000. Pflichtspiel im heimischen Signal Iduna Park.