BVB verlängert mit Verteidiger Papadopoulos bis 2024

Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wurde der ursprünglich bis Sommer 2023 datierte Vertrag mit dem 22 Jahre alten Defensiv-Allrounder um ein Jahr verlängert. Papadopoulos war zur Saison 2021/22 vom Halleschen FC in die U23 des BVB gewechselt. Nach starker Vorbereitung mit den Profis kam der Deutsch-Grieche in der ersten Runde des DFB-Pokals bei 1860 München zum Einsatz. Insgesamt stand er bisher bereits neunmal im Profikader.