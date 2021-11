C&A will im kommenden Jahr 13 Filialen schließen

Düsseldorf (dpa)

Die Textilhandelskette C&A will im kommenden Jahr 13 ihrer 427 Filialen in Deutschland schließen. Die Aufgabe der Geschäfte sei Teil des «regulären Portfoliomanagements», erklärte eine Unternehmenssprecherin am Freitag in Düsseldorf. Einflüsse wie das Marktumfeld aber auch die Stadt- und Handelsentwicklung spielten bei diesen Entscheidungen eine wichtige Rolle. Zuvor hatte bereits das Branchenfachblatt «Textilwirtschaft» über die Schließungspläne berichtet.

Von dpa