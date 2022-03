Campingplatz in Schermbeck: Aus für Mieter

Düsseldorf/Schermbeck (dpa/lnw)

Die Mieter einzelner Parzellen auf einem Campingplatz in Schermbeck im Kreis Wesel dürfen dort nicht weiter wohnen. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden. Laut Mitteilung von Freitag ist die Nutzung des Campingplatzes am Wesel-Datteln-Kanal wegen nicht beseitigter Brandschutzmängel illegal. Damit wies das Gericht den Eilantrag einer Mieterin zurück, die sich wie weitere 30 Bewohner gegen eine Ordnungsverfügung des Kreises vom 27. Januar 2022 gewandt hatten. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig; Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ist möglich. Über die weiteren Eilanträge der Mieter will das Verwaltungsgericht kurzfristig entscheiden (Az.: 28 L 257/22).

Von dpa