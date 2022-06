Campino feierte 60. Geburtstag in Düsseldorfer Biergarten

Geburtstag am Mittwoch in einem kleinen Düsseldorfer Biergarten gefeiert. «Im kleinen Kreis, mit der Familie», wie das Gasthaus «Meuser» im dörflichen Stadtteil Niederkassel auf seiner Facebook-Seite zu einem Foto mit dem Sänger schrieb. Weitere Angaben dazu wollte Inhaber Andreas Meuser am Freitag mit Verweis auf Campinos Privatsphäre nicht machen. Das traditionsreiche Gasthaus ist bekannt für seine Speckpfannkuchen und Altbier. Am Freitagabend wollte die Punk-Band im Rahmen ihrer Tour «Alles aus Liebe - 40 Jahre die Toten Hosen» ein Heimspiel in der ausverkauften Düsseldorfer Arena geben.