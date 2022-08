Caritas fordert Hilfen für schulmüde Kinder

Köln (dpa/lnw)

Vor Beginn des Schuljahrs 2022/23 hat der Caritas-Verband mehr Unterstützung für schulmüde Kinder und Jugendliche gefordert. Die Zahl der Schulabbrecher sei in der Corona-Pandemie gestiegen, sagte der Caritas-Direktor für das Erzbistum Köln, Frank Johannes Hensel, am Freitag. «Jeder vorzeitige Schulabbruch ist ein Drama für den jungen Menschen, die Gesellschaft und das Schulsystem.» Man dürfe nicht Zehntausende Jugendliche einem «Tagelöhner-Dasein» überlassen. NRW beginnt als erstes Bundesland am Mittwoch nach den Sommerferien wieder mit dem Unterricht.

Von dpa