Carro bekräftigt: «Volle Überzeugung» in Trainer Seoane

Nach sechs Niederlagen in zehn Pflichtspielen dieser Saison, dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal und Rang 15 in der Liga hatte Seoane am Wochenende selbst erklärt, er sei «besorgt», die aktuelle sportliche Situation bewertete er mit «ungenügend». Nach einer ersten Analyse hatte Sportchef Simon Rolfes am Sonntag schon erklärt, man habe die «Intention», mit dem 43-jährigen Schweizer weiterzumachen. Diese hat sich in den vergangenen Tagen offenbar verfestigt.