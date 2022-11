Carro über kommende WM-Vergabe: «Aufschrei wäre größer»

Düsseldorf (dpa)

In Hinblick auf die nächste Vergabe einer Fußball-Weltmeisterschaft glaubt Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro nicht an eine ähnliche Entscheidung wie für das Gastgeberland Katar. «Würde die WM heute in ein Land wie Katar vergeben, wäre der Aufschrei und der Widerstand unmittelbarer und deutlich größer als 2010», sagte der 58-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Von dpa