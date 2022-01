CDU NRW nominiert Linnemann als Vize-Bundesparteichef

Carsten Linnemann (CDU) schaut in die Kamera.

Die CDU will an diesem Samstag auf einem digitalen Parteitag den Sauerländer Friedrich Merz zum Nachfolger von Armin Laschet als CDU-Vorsitzenden wählen. Ex-NRW-Ministerpräsident Laschet war bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat der Union gescheitert. Der einstige Unionsfraktionschef Merz hatte sich in einer Mitgliederbefragung gegen den Außenpolitiker Norbert Röttgen und den früheren Kanzleramtschef Helge Braun durchgesetzt.