CDU NRW ruft ab sofort Landtagswahlkampf aus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische CDU hat am Abend der Bundestagswahl den Beginn des Landtagswahlkampfes ausgerufen. Unionskanzlerkandidat und Ministerpräsident Armin Laschet habe in Berlin «einen klaren Führungsanspruch formuliert», sagte Landesgeneralsekretär Josef Hovenjürgen am Sonntag in Düsseldorf. «Wir unterstützen ihn dabei.» Jetzt sei es aber wichtig, nach vorn zu schauen. «Wir haben noch 230 Tage bis zur Landtagswahl», sagte Hovenjürgen. Der Wahlkampf beginne jetzt. Die CDU werde für die Fortführung der CDU/FDP-Koalition in NRW bei der Wahl im Mai 2022 kämpfen.

Von dpa