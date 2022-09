CDU: NRW trägt Entlastungspakete des Bundes umfangreich mit

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen trägt nach Angaben der CDU-Landtagsfraktion die Entlastungspakete des Bundes umfangreich mit. In der Aussprache zur Regierungserklärung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) verwies CDU-Fraktionschef Thorsten Schick, dass allein die Mehrwertsteuersenkung auf Gas das Land NRW rund 500 Millionen Euro koste. Die Energiepreispauschale koste das Land knapp eine Milliarde Euro. Das Steuerentlastungsgesetz 2022 reiße allein in diesem Jahr ein Loch von 400 Millionen Euro in die NRW-Landeskasse.

Von dpa