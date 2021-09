CDU-Vorstand will Konflikt «nach Möglichkeit» vermeiden

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der Diskussion um die künftige Führung in der nordrhein-westfälischen CDU will der Landesvorstand nach Worten des Generalsekretärs einen offenen Konflikt «nach Möglichkeit» vermeiden. Dies sei bei einer Vorstandssitzung am Montagabend «Tenor» gewesen, sagte Josef Hovenjürgen am Dienstag in der WDR-Radiosendung «Morgenecho». Armin Laschet habe als Landesvorsitzender die Aufgabe übernommen, «mit allen relevanten Persönlichkeiten der CDU NRWs auszuloten, wie der Weg sein kann und er wird zeitnah einen Vorschlag machen, der dann am 23.10. auf dem Landesparteitag zur Wahl stehen wird».

Von dpa