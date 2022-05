CDU-Vorstandsmitglied Güler wirbt für Schwarz-Grün im Bund

Düsseldorf (dpa)

Nach dem Start schwarz-grüner Sondierungen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hat CDU-Vorstandsmitglied Serap Güler auch für ein Bündnis mit den Grünen im Bund geworben. Der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Mittwoch) sagte sie, Schwarz-Grün habe das Potenzial, die «Koalition der Zukunft» in Deutschland zu werden. «In der aktuellen Situation wäre eine schwarz-grüne Koalition im Bund definitiv besser für das Land als die Ampel.» Wie sehr die Grünen in der Realpolitik angekommen seien, zeigten gerade Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock.

Von dpa