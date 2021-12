Ceconomy peilt höheren Gewinn an: Corona-Ungewissheit bleibt

Düsseldorf (dpa)

Die Mediamarkt-Mutter Ceconomy will ihren Gewinn im neuen Geschäftsjahr trotz der Corona-Unsicherheiten steigern. Das Unternehmen strebt im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr 2021/22 eine «sehr deutliche Verbesserung» des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) an, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dabei soll der Umsatz währungs- und portfoliobereinigt leicht steigen. Kurzfristig sei die weitere Geschäftsentwicklung angesichts der Pandemie jedoch mit Unwägbarkeiten verbunden.

Von dpa