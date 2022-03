Charts: Rapper Edo Saiya schafft es ganz nach oben

Baden-Baden (dpa)

Der Rapper Edo Saiya hat sein erstes Nummer-eins-Album in den deutschen Charts platzieren können. Mit «PolaR» schaffte es der Kölner Musiker ganz nach oben, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. Er ließ Semino Rossi hinter sich, der mit «Heute hab ich Zeit für dich» an zweiter Stelle in die Charts einsteigt.

Von dpa