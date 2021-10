Christian Friedel und Woods of Birnam auf Club-Tour

Dresden (dpa)

Schauspieler Christian Friedel («Babylon Berlin») und seine Band Woods of Birnam (WOB) stehen nach monatelanger Abstinenz wieder auf der Bühne - in Dresden, Leipzig, Hamburg, Berlin, Weimar und Düsseldorf. Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum gibt es «eine kleine feine Tour» durch sechs Clubs in Deutschland, wie der 42-Jährige vor dem Auftakt an diesem Samstag im Alten Schlachthof sagt. «Wir wollten trotz aller Schwierigkeiten, rückläufiger Kartenverkäufe, 2G und 3G ein paar Konzerte geben.»

Von dpa