Clan-Prozess wegen Sozialbetrugs und Geldwäsche beginnt

Ein Prozess unter anderem um Geldwäsche und Sozialbetrug gegen Angehörige des Al-Z.-Clans beginnt heute am Düsseldorfer Landgericht. Angeklagt sind sieben Mitglieder einer libanesisch-stämmigen Großfamilie. Die Anklage wirft ihnen unter anderem gewerbsmäßigen bandenmäßigen Sozialbetrug vor.

Obwohl sie in Leverkusen in einer Villa mit Millionenwert lebte und über erhebliches Vermögen verfügte, soll die Großfamilie zwischen 2014 und 2021 Sozialleistungen in Höhe von 456 000 Euro bezogen haben. Laut Anklage werden aber auch Erpressung, Raub, Steuerhinterziehung, schwere Körperverletzung, Geldwäsche, Zwangsarbeit und Geiselnahme als Tatvorwürfe erhoben.

Die Polizei hatte die Villa vor einem Jahr gestürmt und durchsucht, scharfe Schusswaffen gefunden und sechsstellige Summen Bargeld und Luxusuhren beschlagnahmt. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen.