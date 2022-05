Clan-Villa: Prozess gegen Großfamilie ab Mitte Juni

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Fall um die «Clan-Villa» von Leverkusen soll am 15. Juni der Prozess am Düsseldorfer Landgericht beginnen. Angeklagt sind sieben Angehörige einer Großfamilie unter anderem wegen gewerbsmäßigen bandenmäßigen Betrugs, wie das Landgericht am Montag mitteilte.

Von dpa