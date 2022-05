Club-Chef Watzke setzt Hoffnung in Terzic: Kennt BVB-Seele

Berlin (dpa)

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke setzt große Hoffnungen in die Arbeit des neuen Dortmunder Trainers Edin Terzic. «Er ist jemand, der die Menschen im Ruhrgebiet anspricht, und er kennt auch die Seele von Borussia Dortmund. Wir fühlen uns jetzt mit ihm gut. Aber er muss trotzdem Spiele gewinnen», sagte der Chef des Fußball-Bundesligisten am Sonntag bei Sky in der Halbzeit des U19-Endspiels zwischen Hertha BSC und dem BVB in Berlin.

Von dpa