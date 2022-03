Clubs öffnen: Mehr Polizei in der Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizei will am Wochenende mit mehr Einsatzkräften und noch früher in der Düsseldorfer Altstadt präsent sein. Durch die erlaubte Wiedereröffnung von Clubs und Diskotheken erwarte man ohnehin mehr Besucher an der «Längsten Theke der Welt», zudem rechne man mit sogenannten Problemgruppen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Von dpa