Co-Trainer Hegemann wird Chefcoach bei TUSEM Essen

Michael Hegemann wird von der kommenden Saison an neuer Chefcoach des Handball-Zweitligisten TUSEM Essen.

Der bisherige Co-Trainer und ehemalige Nationalspieler tritt die Nachfolge von Jamal Naji an, der in Zukunft den Erstligisten Bergischer HC betreut. «Es ist ein enormer Vertrauensvorschuss», wird der 45 Jahre alte Hegemann in einer Vereinsmitteilung von Mittwoch zitiert. Hegemann war 2014 vom Bergischen HC nach Essen gewechselt. Drei Jahre führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Seit 2017 ist er als Co-Trainer tätig.