«Cool zu sehen»: Stöger traut Dortmund Meister-Titel zu

Wien (dpa)

Der frühere BVB-Trainer Peter Stöger traut Borussia Dortmund in dieser Saison den Meistertitel zu. «Wenn sie es als Gemeinschaft weiter so hinbekommen, warum nicht», sagte Stöger, der die Dortmunder von Dezember 2017 bis Sommer 2018 trainierte, der Deutschen Presse-Agentur: «Es ist cool zu sehen, was sie momentan machen. Natürlich haben sie derzeit auch das nötige Glück, das sie lange nicht gehabt haben. Aber vielleicht erzwingen sie es derzeit auch.»

Von dpa