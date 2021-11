Corona-Ausbruch bei Ferienspielen: Ermittlungen gegen Mutter

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach einem großen Corona-Ausbruch unter Schülern, die im Sommer an Ferienspielen in Bielefeld teilgenommen hatten, ermittelt die Polizei nun gegen eine Mutter. Es gehe um den Verdacht einer Straftat nach dem Infektionsschutzgesetz, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag zu entsprechenden Medienberichten. Demnach soll die 30-Jährige ihr Kind Anfang August zu dem Ferienangebot geschickt haben, obwohl sie wusste, dass sie mit dem Coronavirus infiziert war.

Von dpa