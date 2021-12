Corona-Bundeswehreinsatz ausgeweitet: 820 Soldaten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der eingesetzten Bundeswehrsoldaten für die Amtshilfe in der Corona-Pandemie steigt weiter. Allein in Nordrhein-Westfalen ist das Kontingent inzwischen auf 820 Kräfte aufgestockt worden, wie die Bundeswehr am Mittwoch mitteilte. Zu Beginn des Monats waren laut Landeskommando NRW noch rund 600 Unterstützungskräfte im Einsatz. Sie helfen etwa in Impfzentren oder sind in den Gesundheitsämtern zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt.

Von dpa