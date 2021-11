Corona-Fall bei Fortuna Düsseldorf: Siebert positiv getestet

Düsseldorf (dpa)

Fortuna Düsseldorf muss in der 2. Fußball-Bundesliga wegen eines positiven Corona-Tests auch auf Jamil Siebert verzichten. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger, der nach Angaben der Fortuna vom Donnerstag doppelt gegen das Coronavirus geimpft ist, hat sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Erst am Mittwoch hatte der Verein darüber informiert, dass Torwart Florian Kastenmeier positiv getestet worden war und «bis auf Weiteres» nicht zur Verfügung steht. Zudem hatte sich Mittelfeldspieler Thomas Pledl als enge Kontaktperson in häusliche Isolation begeben müssen.

Von dpa