Corona-Inzidenz geht in Nordrhein-Westfalen weiter zurück

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Freitag bei 1118,0. Am Tag zuvor war der Wert noch mit 1130,3 angegeben worden. Binnen 24 Stunden kamen demnach 40 230 neue Corona-Fälle hinzu. 56 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Von dpa