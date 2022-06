Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 213,6

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der sinkende Trend bei den Corona-Neuinfektionen hält in Nordrhein-Westfalen an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag bei 213,6. Vor einer Woche waren noch 319,9 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet worden. Vor vier Wochen (3. Mai) lag der Wert bei 578,0.

Von dpa