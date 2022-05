Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 300

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen von 300 registriert worden. Das geht aus den vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Zahlen hervor. Am Vortag hatte der Wert noch bei 319,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche gelegen, eine Woche zuvor bei 388. Vor einem Monat war noch ein Wert von 827,2 gemeldet worden.

Von dpa