Corona-Inzidenz in NRW bei 243,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Freitagmorgen mit 243,6 (Vortag: 238,4) angegeben. Damit lag die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter über dem Bundesdurchschnitt, der mit 190,8 beziffert wurde. Vor einem Monat (25. Oktober) hatte die 7-Tage-Inzidenz in NRW mit 670,4 sowie im Bund mit 611,4 noch viel höher gelegen. Binnen 24 Stunden kamen in NRW 8803 bestätigte neue Infektionen sowie 36 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu.

