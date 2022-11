Corona-Inzidenz in NRW bei 375

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen mit 375,0 angegeben. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt damit in NRW aktuell weiter höher als im Bundesdurchschnitt. Unter den zehn Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland mit den höchsten Werten befinden sich aktuell allein fünf aus NRW. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Mittwochmorgen mit 294,1 an. Vor vier Wochen lag die Inzidenz in NRW mit 643,0 deutlich höher.

Von dpa