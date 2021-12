Corona-Inzidenz in NRW leicht gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiterhin leicht rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Mittwochmorgen die Kennziffer pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 176,4 nach 179,4 am Vortag an. Die Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland liegt damit weiter unter dem bundesweit ausgewiesenen Wert von 205,5.

Von dpa