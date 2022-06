Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 564,6

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten ist in Nordrhein-Westfalen leicht auf 564,6 gestiegen. Dies teilte das Robert Koch-Institut am Donnerstagmorgen mit. Am Mittwoch hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 547,2 gelegen (Vorwoche: 322,5; vor vier Wochen: 372,8).

Von dpa