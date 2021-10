Corona-Inzidenz in NRW nahezu unverändert knapp über 50

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Kennziffer für Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen stagniert. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50,4 nach 50,3 am Vortag. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche wie in den vergangenen Tagen leicht über der 50er Marke. Bundesweit lag der Wert laut RKI bei 64,4.

Von dpa