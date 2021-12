Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter - Mehr als 20.000 Tote

Die Kennziffer für die Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 209,6 nach 219,7 am Donnerstag. Bundesweit lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 265,8 und damit weiter deutlich höher als in NRW.

Die NRW-Gesundheitsämter meldeten innerhalb von 24 Stunden 6212 neue Corona-Fälle, 57 Menschen starben an oder mit dem Virus. Die höchste Inzidenz verzeichnet weiter der Kreis Lippe mit 391,7. Dahinter folgen der Oberbergische Kreis (332,7) und Remscheid (314,8). Am besten sah es weiter im Kreis Olpe mit einem Wert von 94,5 aus.

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind in Nordrhein-Westfalen mehr als 20.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nach RKI-Angaben stieg die Zahl der Covid-19-Toten auf 20.081.

Die NRW-Landesregierung veröffentlicht an Heiligabend wie an den Weihnachtsfeiertagen keine neuen Daten und verweist auf die unsichere Meldelage über Weihnachten in den Gesundheitsämtern. Das sorgte auch für Kritik. «Die Datenmeldung aus den Kommunen würde kein ganzes Analysebild abgeben. Deswegen gibt es diese Pause, die Sie von Wochenenden kennen», sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitag in Essen. «Die Zahlen wären mehr als unvollständig, deshalb würden sie keinen Sinn ergeben.»