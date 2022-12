Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 330,6

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Samstagmorgen mit 330,6 angegeben. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag damit etwas höher als am Freitag (318,0). Am vergangen Dienstag hatte die Corona-Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland noch bei 265,5 gelegen.

Von dpa