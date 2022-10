Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 651,6

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Freitag mit 651,6 an. Die Inzidenz war somit etwas höher als am Donnerstag (642,2) und vor einer Woche (628,9).

Von dpa