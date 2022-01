Corona-Inzidenz in NRW steigt über 1000er-Marke

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz erstmals über die Marke von 1000 gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 1084,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche, nachdem am Donnerstag in NRW noch ein Wert von 991,8 registriert worden war. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 1073,0.

Von dpa