Corona-Inzidenz in NRW steigt wieder: Nun 844,3

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der Corona-Pandemie hat die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich zugelegt. Binnen sieben Tagen registrierten die Gesundheitsämter pro 100.000 Einwohner 844,3 Neuinfektionen. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Am Montag hatte der Wert bei 764,1 gelegen. Auch die bundesweite Inzidenz war am Dienstag mit 909,1 deutlich höher als noch am Vortag (790,8).

Von dpa